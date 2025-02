Julia Wandelt, la 23enne polacca che aveva suscitato scalpore dichiarando di essere Maddie McCann, è tornata a parlare del caso con nuove affermazioni. Dopo essersi scusata per aver lanciato l’ipotesi di essere la bambina scomparsa nel 2007, Julia ha pubblicato nuove “prove” sui suoi social, ribadendo ancora una volta di essere Maddie. Sulla sua pagina Instagram, @AmIJuliaWandelt, ha condiviso i risultati di un presunto test del DNA, che secondo lei dimostrerebbero la sua identità come la bimba scomparsa nel 2007 in Portogallo. Inoltre, ha affermato che i genitori di Maddie si sarebbero rifiutati di partecipare al test.

Il test del DNA e le prove genetiche

Secondo Julia, i medici che hanno effettuato il test avrebbero anche confrontato altri tratti fisici e vocali, come gli occhi, i denti e la voce di Julia, con quelli di Madeleine. La ragazza ha dichiarato che i risultati del test supportano fermamente la sua teoria, affermando che Gerry McCann, il padre di Maddie, potrebbe essere il suo vero padre biologico. Tuttavia, il caso continua a essere oggetto di discussione, e le sue affermazioni non sono state confermate ufficialmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Julia Wandelt (@amijuliawandelt)

La posizione della dottoressa Fia Johansson

Nel 2023, la dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium che ha aiutato Julia, aveva smontato le sue affermazioni, sostenendo che non poteva essere Madeleine McCann. Johansson aveva rivelato che Julia aveva origini lituane e russe, mentre i test genetici avevano confermato che era di origine polacca. Nonostante ciò, la dottoressa ha riconosciuto che l’iniziativa di Julia ha avuto un impatto positivo sulla ricerca di Madeleine, affermando che la sua insistenza ha spinto gli investigatori a intensificare le indagini sul caso.

La vita di Julia prima della notorietà

Prima del 14 febbraio 2023, quando ha aperto il suo account su Instagram e ha dichiarato di essere Madeleine McCann, Julia Wandelt viveva una vita ben diversa. Con le sue affermazioni, è riuscita a guadagnarsi l’attenzione dei media di tutto il mondo, accumulando 1,1 milioni di follower. Tuttavia, il caos mediatico che ne è seguito l’ha travolta. Julia ha deciso di eliminare qualsiasi traccia delle sue precedenti esperienze, inclusi i profili erotici su siti web per adulti e la sua carriera come modella.