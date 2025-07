Circa una settimana fa, al concerto dei Coldplay, la “kiss cam”, ovvero la telecamera utilizzata durante eventi sportivi e concerti per riprendere le coppie nel pubblico, ha filmato un uomo, Andy Byron, e una donna, Kristin Cabot, mentre si abbracciavano affettuosamente. Nulla di strano, se non fosse che quelle immagini hanno chiaramente mostrano il tradimento di Byron, sposato con una donna che non è Kristin. L’episodio è diventato virale in pochissime ore, ridimensionando per sempre la vita di entrambi. Byron, infatti, era il CEO della startup tech Astronomer, valutata circa 1,3 miliardi di dollari. Cabot, invece, era direttrice delle risorse umane dell’azienda, nonché sua amante.

Un mondo ridimensionato

Dopo un momento di apparente spensieratezza, Andy e Kristin si sono accorti della telecamera e hanno tentato goffamente di sottrarsi all’inquadratura. Ma era ormai troppo tardi. Nel giro di poche ore l’identità dei due è stata svelata, così come la loro relazione extraconiugale. Le conseguenze per la carriera dei due protagonisti non si sono fatte attendere. Astronomer ha subito comunicato la sospensione sia di Byron che di Cabot, avviando un’indagine interna. La vita privata di entrambi è stata poi sottoposta a un’intensa esposizione mediatica. La moglie di Byron ha rapidamente cancellato i suoi profili social, dopo aver rimosso il cognome del marito da Facebook.

Quanto a Kristin Cabot, inizialmente si era diffusa la voce che fosse sposata, ma poi si è chiarito che il suo divorzio era già avvenuto prima dello scandalo. Byron, una volta sospeso dal ruolo di CEO, ha deciso pochi giorni dopo di dimettersi. Come riportato dalla BBC, anche Cabot, responsabile delle risorse umane dell’azienda, ha deciso di seguire l’esempio del suo amante, dimettendosi.