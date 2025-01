La scorsa notte, un’azione coordinata della “banda Robin Hood” ha colpito gli smart locker per i check in automatici dei b&b in diverse città italiane, riempiendoli di colla e sticker e lasciando volantini con il cappello simbolico e le istruzioni per il sabotaggio fai da te. Gli attivisti hanno voluto lanciare un messaggio chiaro contro il modello turistico dei B&B, definendolo un sistema che “alimenta le disuguaglianze, nega diritti e favorisce la speculazione”.

Manifesti e proteste in tutta Italia

Da Torino a Palermo, passando per Bologna, Roma, Napoli e Catania, i manifesti affissi nei quartieri parlano chiaro: “La casa è un diritto, non una gallina dalle uova d’oro”. Gli attivisti denunciano una crisi abitativa di portata nazionale, chiedendo al governo interventi concreti per tutelare il diritto alla casa.

A Roma, un grande striscione nel centro città ha ribadito: “Stop affitti brevi – Santanchè vogliamo risposte”. Gli attivisti hanno denunciato come il Giubileo, anziché promuovere equità e redistribuzione delle ricchezze, stia alimentando l’avidità dei proprietari immobiliari, che sfruttano i flussi turistici per ottenere profitti.

Le richieste al Governo

La banda Robin Hood sottolinea che continuerà le azioni di protesta finché non verranno prese misure concrete. “Saboteremo il turismo fino a quando il disagio causato da questo settore non sarà affrontato seriamente. È necessaria una vera moratoria agli sfratti”, concludono gli attivisti.