Una donna di 62 anni è morta ieri sera all’ospedale Niguarda dopo essere stata accoltellata nella mattinata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. La vittima, colpita da numerose coltellate al volto, al torace e all’addome, era stata trovata riversa a terra vicino all’ingresso di un’abitazione e trasportata in condizioni disperate. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata inseguita per alcuni metri dal suo ex marito, coetaneo, che l’avrebbe colpita più volte indossando ancora il casco prima di fuggire in scooter. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto “arrivare in moto” e di aver udito l’uomo gridare “La casa è la mia”. La coppia, separata da tre anni e con un figlio, aveva in passato gestito un bar. Negli ultimi tempi, secondo quanto riferito dai vicini, l’uomo si appostava spesso nei pressi dell’abitazione dell’ex moglie, con la quale pare vi fossero tensioni di natura economica. Nel 2022 era già intervenuta la polizia per una lite, ma senza che fosse presentata alcuna denuncia. L’aggressore è stato rintracciato nel Parco Nord dagli agenti della Polizia locale dopo aver riacceso per pochi istanti il cellulare. Nelle vicinanze è stato trovato anche il coltello. L’uomo dovrà rispondere di omicidio aggravato.