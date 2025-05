Sembra piuttosto assurdo e sicuramente in contraddizione con i principi dello sport, con il quale forse questa competizione non avrà nulla a che fare. Di recente, infatti, sono stati annunciati gli Enhanced Games, un evento sportivo che si terrà a Las Vegas, negli Stati Uniti, dal 21 al 24 maggio 2026. La particolarità di questa competizione, che qualcuno ha già definito “Olimpiadi del doping”, sta nel fatto che gli atleti partecipanti potranno tranquillamente fare uso dei farmaci dopanti. L’idea, già ampiamente criticata, dovrebbe celebrare, stando alle dichiarazioni degli organizzatori, l’uso delle biotecnologie e dei potenziamenti scientifici affinché le prestazioni umane vengano spinte oltre i limiti naturali.

“Niente più restrizioni”

Pensati dall’imprenditore australiano Aron D’Souza, e finanziati anche da Donald Trump Jr e Peter Thiel, gli Enhanced Games si presentano come una competizione “libera” e senza restrizioni, lontana dunque da quelle tradizionali come le Olimpiadi. Alla base del progetto, infatti, c’è l’idea di eliminare ogni tipo di divieto sul doping, anzi ne viene incoraggiato l’utilizzo a sostegno dell’innovazione scientifica. L’evento, che lo stesso ideatore concepisce come una competizione distante dal business dello sport, vedrà gli atleti competere in tre discipline diverse, ovvero nel nuoto, nell’atletica leggera e in alcuni sport di forza.

Naturalmente, l’iniziativa ha già accesso un dibattito scoppiettante: da un lato c’è chi crede che gli Enhanced Games rappresentino una “naturale” evoluzione dello sport, qualcosa di inevitabile se si vuole indagare il potenziale umano attraverso i progressi della scienza; dall’altro, invece, c’è chi critica duramente la competizione denunciandone l’inevitabile alterazione dell’etica sportiva, così come il rischio che la salute degli atleti venga danneggiata.

Questa idea, che definire controversa è già un grande eufemismo, incentiva dunque i partecipanti a dare il massimo ricorrendo però regolarmente a sostanze e tecnologie che potrebbero portare a diverse complicazioni mediche. Inoltre, gli Enhanced Games promuoverebbero una competizione che potrebbe contraddistinguersi per una slealtà sportiva di fondo nella quale solo chi ha accesso alle tecnologie più avanzate può sperare di vincere. Infine, esiste anche il pericolo che una competizione come questa arriverebbe a normalizzare e quindi a sostenere determinate pratiche scorrette che potrebbero influenzare negativamente il pensiero degli sportivi più giovani. Intanto, però, gli Enhanced Games hanno già fatto molto rumore, attirando la curiosità di alcuni sportivi e soprattutto quella di diversi investitori.