Che il mondo della robotica stia facendo passi da gigante, accompagnati anche da fragorose e inevitabili cadute, è cosa ormai nota a tutti. In diversi settori, infatti, molte aziende sembrano volersi affidare sempre di più all’operato dei robot umanoidi, progettati per garantire efficienza. Chery Automobile, importante produttore automobilistico cinese, ha presentato un particolare tipo di robot pensato per lavorare a contatto con il pubblico. Aimoga, così è stato chiamato, potrebbe sostituire i venditori nelle concessionarie.

Aimoga, il robot venditore

La divisione che si occupa della robotica nel gruppo Chery pare stia pensando di introdurre progressivamente Aimoga, il robot umanoide che potrebbe diventare nei prossimi anni il consulente di vendita robotico per le concessionarie del gruppo. In origine, Aimoga era stato pensato come un avatar virtuale creato per connettere il marchio OMODA con la Generazione Z. Partendo da questa entità digitale, nominata Mornine, il progetto si è evoluto nel corso degli anni trasformando l’avatar in un vero e proprio assistente fisico in grado di interagire con gli esseri umani.

Durante la sua esposizione all’Auto Shanghai, Aimoga si è presentato come un robot dalle sembianze femminili a grandezza naturale. Ha poi iniziato a parlare con i visitatori, che si sono avvicinati con una certa curiosità. Aimoga cammina e gesticola con fluidità, indossando anche occhiali da sole. Modellato sulle basi AI CheryGpt e DeepSeek, Aimoga comprende il linguaggio rispondendo con soluzioni adeguate al contesto. Inoltre, è dotato di un sistema di input multipli (visivi, vocali e ambientali) che gli permette di interpretare i comandi con grande precisione. Nel corso della dimostrazione, il robot umanoide ha catturato l’attenzione del pubblico offrendo loro bevande, illustrando le caratteristiche dei veicoli e assistendo le persone nella prenotazione dei test drive.

Chery Automobile pare avere in serbo grandi progetti per il suo robot umanoide. L’azienda cinese, oltre alla presenza nei concessionari, immagina un futuro in cui Aimoga verrà impiegato in luoghi pubblici ad alta interazione come centri commerciali, cinema e fiere, dove lavorerà da assistente al servizio clienti.