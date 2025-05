Dal Giappone, e più precisamente dalla compagnia NTT (Nippon Telegraph and Telephone), arriva l’annuncio di un prototipo di drone molto particolare, capace di attirare e guidare i fulmini. L’idea del colosso della tecnologia con sede a Tokyo è quella di utilizzare il drone come un vero e proprio parafulmine mobile, che sorvolerà le città nel corso di un temporale attirando le scariche elettriche prima ancora che queste possano toccare terra e quindi provocare potenziali danni.

Il drone parafulmine

Pur avvicinandosi alla fantascienza, questo drone in realtà è già stato sottoposto ad alcuni test lo scorso dicembre, dimostrando una certa resistenza. Con un filo conduttore che collegava il drone a un interruttore a terra, il prototipo ha raggiunto un’altitudine di 300 metri. Una volta azionato l’interruttore, questo ha iniziato a generare una scarica elettrica che ha percorso l’intero filo, aumentando in questo modo l’intensità del campo elettrico intorno al drone così da attirare un fulmine. Una volta colpito, il drone è riuscito a resistere rimanendo in volo e riportando qualche lieve segno di fusione sulla scocca superiore.

Per proteggerne i componenti elettronici interni, il drone è stato avvolto in una gabbia di Faraday metallica, capace di schermare la struttura riducendo le interferenze elettromagnetiche. Gli scienziati del Nippon Telegraph and Telephone hanno affermato che il loro prototipo avrebbe potuto tollerare anche le sollecitazioni di un fulmine artificiale cinque volte più potente di quello naturale. L’idea della compagnia, oltre a fornire protezione ad antenne, reti di telecomunicazione e centraline, è quella di trovare il modo di sfruttare la grande quantità di energia prodotta dai fulmini e assorbita dai droni. Un’idea, appunto, che molti esperti al momento reputano visionaria e alquanto impraticabile, data la mancanza delle tecnologie necessarie.