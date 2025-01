Aspettano il loro ventesimo figlio e non sono affatto pentiti della loro scelta di vita. Desiree, attualmente in dolce attesa, è entusiasta della sua famiglia XXL, di cui parla attraverso i social, dove però non mancano anche critiche da parte di chi la giudica. Quando la donna ha incontrato il suo Christopher, lei aveva tre figli e lui ne aveva già otto. Sapevano di volerne avere altri insieme, ma una volta che hanno accolto il primo, non sono riusciti a fermarsi. A maggio di quest’anno, arriverà il nono pargolo, il ventesimo in totale.

Le dieci lavatrici al giorno

Desiree ha parlato della sua famiglia big size a Truly TV di YouTube, raccontando che tutto sommato ama quel “caos organizzato” che la caratterizza. In casa sua si fanno fino a dieci lavatrici al giorno, di solito il sabato, mentre gli altri giorni ci si ferma a due, “per stare al passo”, spiega. Le sue gesta sono seguite da ben 64.000 follower su TikTok, tra i quali non mancano detrattori. Parlando sempre a Truly TV, papà Christopher ha detto: “Ci sono persone tossiche là fuori, come alcune che, per qualsiasi motivo, semplicemente non amano le famiglie”.

Le critiche via social

“State sovrappopolando il mondo”, ha scritto un utente sotto alla loro pagina TikTok. “Questo dovrebbe essere illegale”, ha detto un altro. Un altro ancora ha scritto: “Non c’è assolutamente modo che tutti quei bambini ricevano l’empatia e il tempo di qualità da soli che meritano”. “Dovreste trovarvi un altro hobby”, ha scherzato un altro. C’è chi si chiede come possano permettersi di sostenere economicamente la situazione, ma loro spiegano di avere una loro strategia, avendo anche molte persone che li aiutano nelle faccende domestiche.

I vantaggi di avere 20 figli: “Non ti senti mai sola”

Parlando di ciò che ama di più della sua famiglia, Desiree ha specificato: “Non sei mai sola, è come se tutto fosse un grande evento per noi“. “I miei preferiti sono i più piccoli che crescono, li vedo capire se stessi, capire l’ambiente circostante”, ha spiegato invece Christopher. “Una delle sfide più grandi è la parte delle bollette, assicurarsi che ci sia abbastanza energia elettrica e acqua”, ha sottolineato.