Immaginate di percorrere il deserto del Namib, uno dei più antichi al mondo nonché uno dei luoghi più aridi del pianeta, e di imbattervi accaldati e assetati in uno strano oggetto appariscente come un frigorifero rosa circondato da dune e arbusti rinsecchiti. Non è un miraggio, o un’allucinazione, ma una vera e propria installazione proposta dall’Ente del turismo del governo namibiano. Lo scopo? Nessuna protesta o denuncia, ma solo la volontà di sorprendere i turisti e i viaggiatori offrendo loro bevande fresche sotto il caldo insopportabile del deserto. Tra il surreale e l’ironico, questo frigo, situato a circa 20 minuti di auto dalla strada principale che attraversa il deserto del Namib da nord a sud, si presenta in tutto il suo splendore come una trovata tanto stravagante quanto interessante, naturalmente soggetta (subito virale sui social) agli scatti memorabili dei turisti.

Un fresco ristoro

Il frigorifero rosa, perfettamente funzionante, è alimentato a energia solare e il suo contenuto viene fornito gratuitamente ai viaggiatori in segno di ospitalità. Stando a diverse fonti e testimonianze, il frigorifero viene rifornito più volte al giorno di varie bevande, come acqua in bottiglia e tè freddo. Nonostante la bontà di questa iniziativa, il suo contenuto è stato criticato da alcuni influencer che hanno naturalmente preso d’assalto l’attrazione: “Ho guidato sei ore per un succo di mela”, ha scritto qualcuno.

L’iniziativa, proposta diversi mesi fa e accolta inizialmente con un certo scetticismo, ha spopolato sul web in poco tempo e in molti, tra turisti, viaggiatori e influencer, si sono recati sul luogo per concedersi una pausa rinfrescante nel bel mezzo del deserto. Nel luogo in cui è posizionato il frigorifero, in cima a una piccola collina, è possibile concedersi anche un momento piuttosto suggestivo ammirando la bellezza del panorama naturale circostante, soprattutto al tramonto. Sul posto, inoltre, sono state posizionate anche due sedie e un tavolino, naturalmente tutto in pendant con il frigorifero rosa che ammicca all’universo di Barbie.