In Scozia c’è una remota isola senza alcun abitante. L’isola di Handa è un luogo sperduto che necessita però di un custode. Lo Scottish Wildlife Trust offre per questo singolare lavoro un alloggio e uno stipendio da 31mila sterline l’anno. Il “manager” dell’isola potrà godere inoltre della bellezza naturale e incontaminata del luogo, raggiungibile solo con un traghetto su richiesta.

L’isola di Handa

L’isola in questione è situata al largo della costa occidentale di Sutherland. Con i suoi 309 ettari, è la sede di una delle più importanti colonie di riproduzione di uccelli marini d’Europa. La sua fauna, in questo senso, è estremamente preziosa. L’isola, inoltre, si presenta come un territorio incontaminato, offrendo scorci di bellezza naturale davvero incredibili. Abitanti? Nessuno, al massimo qualche visitatore, circa 5mila l’anno. È possibile raggiungere l’isola tramite un traghetto su richiesta che salpa dal villaggio di Tarbet.

Il profilo richiesto

Come detto, lo Scottish Wildlife Trust è alla ricerca di qualcuno voglia godere di tanta bellezza quanto un di certo grado di lontananza (tanta) dallo stress cittadino. Per qualcuno potrebbe in effetti rappresentare un’opportunità incredibile. Il profilo richiesto è quello di una guardia forestale alla quale verrà fornito un alloggio per tutta la durata del contratto. Questo ruolo, inoltre, è disponibile anche per le coppie che intendono condividerlo.

Cosa dovrà fare il “guardiano dell’isola”? Sarà responsabile dell’organizzazione di programmi di lavoro e di un team di volontari. Sarà inoltre responsabile della cura della fauna selvatica e di chi decide di visitare l’isola. Il programma prevede gite settimanali al remoto villaggio di Scourie, sulla terraferma, per fare il bucato, andare in banca o fare shopping. Qualifiche richieste? Nulla di troppo complesso ma è preferibile una conoscenza della storia naturale, marina e terrestre. È richiesta infine la patente di guida.

Ma parliamo di soldi. Questa particolare posizione lavorativa prevede un contratto a tempo determinato di sei mesi a partire da marzo e uno stipendio di circa 31mila sterline. Nell’annuncio si legge: “Accogliamo persone provenienti da ogni contesto ed estrazione sociale”.