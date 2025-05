ChatGPT, il chatbot di OpenAI, può rivelarsi utile per tante cose. Eppure, il consiglio è sempre quello di non affidarsi ciecamente all’intelligenza artificiale, soprattutto in questo periodo di “adattamento”. Nel mondo, però, sembrano esserci persone la cui volontà è quella di rimettersi arbitrariamente al giudizio dell’IA, soprattutto quando questa pare rivelare loro qualcosa di sorprendente, nel bene e nel male. Apparso di recente in un programma televisivo greco, un uomo ha rivelato che il suo matrimonio è stato rovinato per sempre da ChatGPT, dopo che la moglie si è fatta leggere i fondi del caffè dall’IA.

I fondi del caffè, il tradimento e il divorzio

Seguendo forse un trend social, la donna, estremamente sensibile alle pratiche divinatorie, ha pensato che sarebbe stato divertente far leggere i fondi del caffè a ChatGPT. Dopo aver bevuto due tazze di caffè insieme al marito, la donna ha caricato le foto dei fondi affidando il giudizio “profetico” all’intelligenza artificiale. ChatGPT ha rivelato loro qualcosa di scioccante: suo marito la stava tradendo da molto tempo. Spiazzata e infuriata, la donna ha così deciso di chiedergli il divorzio dopo 12 anni di matrimonio, senza neanche porgli domande sulla questione. “Mi ha chiesto di andarmene e ha detto ai nostri figli che stavamo divorziando. Poi ho ricevuto una chiamata da un avvocato. È stato allora che ho capito che non si trattava solo di una fase”, ha rivelato l’uomo durante il programma.

Secondo quando rivelato da ChatGPT, l’uomo fantasticava su una donna con la quale era destinato a intraprendere una relazione. L’IA ha poi rivelato alla donna che suo marito la stava già tradendo con un’altra, una donna misteriosa e determinata a distruggere la loro famiglia. Scioccato dal comportamento di sua moglie, l’uomo si è rifiutato più volte di acconsentire al divorzio, anche quando gli sono stati consegnati tutti i documenti solo tre giorni dopo la “grande rivelazione”. Il suo avvocato lo ha rassicurato informandolo che avrebbe contestato le azioni della donna: le affermazioni avanzate da un chatbot, infatti, non hanno alcun valore legale.

In Grecia, questa particolare vicenda ha attirato l’attenzione dei media così come quella di diversi esperti di tasseomanzia, i quali hanno sottolineato che la lettura dei fondi di caffè si basa anche sullo studio di elementi che ChatGPT, affidandosi solo alle foto caricate, non può in alcun modo analizzare con la giusta affidabilità.