A raccontare la storia è il Corriere di Torino. A Pacetto, due quindicenni, per scherzo, hanno deciso di citofonare a Villa Sacro Cuore, una dimora del ‘700 dove vive monsignor Marino Basso, il prete esorcista del Paese. Una bravata, come tante altre.

Ma non è andata benissimo, anzi

Il problema è che dopo aver citofonato, in strada non è sceso il prete con rosario in mano recitando frasi sconnesse in latino ma un vicino, armato di pistola. L’uomo, sceso giù, racconta il Corriere, ha minacciato i due ragazzi terrorizzandoli. Davvero. E così alla fine i due hanno raccontato tutto ai genitori che poi si sono presentati dai carabinieri per sporgere denuncia. E il vicino ora è accusato di minaccia aggravata. Mai, insomma, scherzare col demonio.