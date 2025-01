Il magnate della tecnologia Elon Musk, data la natura della sua particolare personalità e il fatto di essere l’uomo più ricco del mondo, spesso finisce sotto la lente d’ingrandimento delle polemiche. L’ultima è quella che riguarda la presunta bravura di Musk nei videogiochi, il fatto che è stato accusato di fingersi bravo, anzi bravissimo, e di aver assunto videogiocatori molto più abili che giocano per lui.

Elon Musk e i videogiochi

Intervenuto nel podcast di Joe Rogan, Musk aveva rivelato di essere tra i migliori 20 giocatori al mondo di Diablo IV, un videogioco di ruolo che conta circa sei milioni di giocatori. Si tratta di una particolare classifica dominata in gran parte da videogiocatori asiatici.

Musk in seguito ha dichiarato di voler entrare in questo mondo non solo partecipando come giocatore ma di voler rivoluzionare l’intero settore tramite la sua xAI, creando dunque uno studio basato sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di “rendere i giochi di nuovo fantastici”.

Musk e il presunto imbroglio

Chi sostiene Musk, o quelli che lo elevano al più alto grado della venerazione, gli riconoscono abilità pressoché sovrumane in quella che è la gestione del proprio tempo. Paternità, direzione aziendale, presenza persistente un po’ ovunque, attivissimo sul suo X e ora abilissimo videogiocatore.

Chi familiarizza con il mondo dei videogame sa che in determinate circostanze, soprattutto in quelli competitivi, eccellere significa spendere gran parte del proprio tempo, moltissimo in realtà, sul gioco in questione, affinché si raggiungano livelli altissimi. Dove trova il tempo? Questa è la domanda che in molti si sono posti riguardo al rapporto tra Musk e i videogame.

Diversi giocatori, infatti, hanno iniziato a sospettare che dietro alla bravura di Musk si nasconda qualcos’altro. I sospetti sono stati alimentati dopo che Musk è risultato essere uno tra i giocatori più bravi e attivi del videogioco Path of Exile 2. Musk ha mostrato i suoi personaggi di alto livello, dotati tutti di un equipaggiamento estremamente potente. Questo denota il fatto che sul suo account sia stata spesa una notevole quantità di ore sul gioco.

Musk ha poi trasmesso in diretta streaming la sua partita e i videogiocatori, al quale non sfugge nulla, hanno notato principalmente due cose: la poca familiarità con le meccaniche di base di Path of Exile 2 e un equipaggiamento perfino migliore di quello degli streamer di Twitch, che giocano per lavoro investendo gran parte del loro tempo.

Il controverso rapporto di Musk con i videogiochi ha portato diversi membri della community e alcuni streamer a sospettare una realtà ben precisa: il CEO di SpaceX imbroglia assumendo altri videogiocatori molto più abili che giocano per lui. Qualcuno, inoltre, ha sollevato dubbi e perplessità sulle motivazioni che spingono Musk a voler apparire come un vero e proprio pro gamer.