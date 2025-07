Dopo anni passati a lottare con affitti elevati e case in cattive condizioni, Katrina, 31 anni, ha scelto una svolta radicale: ha lasciato il mercato degli affitti per trasferirsi in una roulotte. “Non sono mai stata così felice”, racconta.

Originaria del sud dell’Inghilterra, nel 2021 ha investito 26.000 sterline (circa 30.500 euro) in una roulotte fissa con due camere da letto. “È spaziosa e tranquilla”, spiega, grazie a un buon sistema di stoccaggio e a un arredamento minimalista.

Le sue spese mensili si aggirano intorno a 528 sterline (circa 620 euro) per affitto del terreno, gas, elettricità e Wi-Fi, permettendole di risparmiare circa 900 sterline (oltre 1.050 euro) ogni mese rispetto alla vita in affitto.

Dopo aver visitato un’amica che viveva in un parco residenziale, ha capito che quello era il suo posto: “È scattata la scintilla”. Anche se ha ricevuto critiche online – alcuni su TikTok l’hanno accusata di fare uno “spreco di denaro” – Katrina risponde: “A meno che non ti sia trovato nei panni di qualcun altro, non puoi sempre capire le sue scelte, e va bene così”.

Ora si gode una vita più lenta, autonoma e circondata da una comunità solidale. “Vivere in modo diverso è liberatorio. Anche se non vivrò per sempre in una roulotte, credo che vorrò sempre vivere in modo un po’ diverso… È stato un compromesso, non un sacrificio”.