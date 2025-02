A Roma, un 24enne ha deciso di invitare a casa alcuni amici per una festa a base di videogame e divertimento con la sua PlayStation 5. Tra i ragazzi coinvolti c’era anche un 22enne, un conoscente del proprietario e quindi non propriamente un suo amico stretto. Sfruttando un momento di distrazione, il ragazzo si è impossessato della console del proprietario di casa, portandola via con sé. Il 24enne si è accorto dell’assenza della PS5 solo la mattina dopo, pensando immediatamente a un’effrazione nel cuore della notte.

Si è poi recato dalle forze dell’ordine per sporgere la denuncia. Poco dopo, però, ha ricevuto un messaggio inequivocabile, non troppo distante da un certo tipo di immaginario criminale degno del peggior film americano: “Se la rivuoi devi darmi 350 euro. Ci vediamo per lo scambio”. In contanti? In una valigetta? Non è dato saperlo.

L’incontro e l’arresto

Il proprietario, intuito fin da subito che si trattasse di quel 22enne ospitato in casa sua, ha segnalato immediatamente il messaggio ricevuto ai carabinieri di Marcellina e Tivoli. Con loro, il 24enne si è presentato all’appuntamento con il ladro, in un bar nella zona di Rebibbia. Naturalmente, in flagranza di reato, il 22enne è stato arrestato con le accuse di furto ed estorsione.

Il ragazzo arrestato, un tipetto evidentemente poco raccomandabile, era già noto alle forze dell’ordine, con diversi precedenti legati alle sostanze stupefacenti. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Palestrina, nell’attesa di essere giudicato con il rito direttissimo dal tribunale di Roma. Il proprietario, in una storia a lieto fine che ancora una volta invita a riflettere, si è riportato a casa la sua preziosa PlayStation, con la quale forse per un po’ di tempo sarà solo lui a poterci giocare.