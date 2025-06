Era il suo sogno e finalmente, dopo aver risparmiato per anni, il signor Li della provincia cinese di Zhejiang è riuscito a mettere le mani su una berlina elettrica di Xiaomi tanto lussuosa quanto potente. Quella che il signor Li ha acquistato, il SU7 Max, è una delle auto elettriche più ambite del mondo ma per lo sfortunato guidatore l’esperienza con la macchina si è rivelata fonte di stress e frustrazione. Poco dopo averla ritirata, infatti, Li ha iniziato a sentire un fastidioso suono di avviso emesso dall’auto, che lo invitava a prestare maggiore attenzione alla guida. L’avviso di “concentrazione”, oltre cha acustico, è iniziato ad apparire anche sul display dell’auto. A quel punto, dopo una serie infinita di avvisi, persistenti anche nei tragitti più brevi, Li ha finalmente capito il problema, che nulla aveva a che vedere con l’auto appena acquistata.

“Ho solo gli occhi piccoli”

“Ho provato a spalancare gli occhi e non ho più sentito il suono di avviso”, ha dichiarato Li in un video che è diventato virale sui social. “Ho poi riaperto gli occhi normalmente e di nuovo, per l’ennesima volta, ho sentito quel suono di avviso. A quanto pare, i miei occhi sono così piccoli che l’auto pensa che stia per addormentarmi”. L’auto, infatti, ha rilevato un segnale di stanchezza da parte di Li. In realtà l’uomo è sempre stato vigile alla guida, nonostante i suoi occhi piccoli abbiano più volte indotto il sistema Xiaomi a pensarla diversamente. Nel video diffuso sul web, Li lamentava il fatto che l’avviso di stanchezza dell’auto si fosse attivato circa 20 volte durante un breve tragitto, un suono costante che trovava molto fastidioso e che non gli permetteva, ironia della sorte, di concentrarsi davvero.

Nei commenti al video, molti altri autisti cinesi hanno affermato di aver avuto lo stesso problema di Li, pur guidando auto differenti. Altri, invece, hanno dichiarato di aver avuto lo stesso fastidioso inconveniente proprio con la Xiaomi SU7 Max. Dopo che il video è diventato virale sul web, l’azienda cinese ha rilasciato una breve dichiarazione: “Il sistema rileva le condizioni del conducente tramite una telecamera posta sul volante. Se questa rileva distrazione o stanchezza da parte del conducente, invia avvisi acustici e sul display dell’auto. Se il conducente non risponde a questi avvisi, l’auto inizia a decelerare fino all’arresto completo”. Infine, la casa automobilistica ha chiarito che questa app di monitoraggio può essere disattivata nelle impostazioni in qualsiasi momento. Xiaomi, però, ne sconsiglia la disattivazione, sottolineando che tale operazione potrebbe incidere negativamente sulla sicurezza alla guida. Per il signor Li, invece, potrebbe essere la soluzione definitiva al suo fastidioso problema.