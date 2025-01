La figlia viene invitata dai genitori della sua amica in vacanza e poi la mamma della 16enne viene invitata a pagare il conto del soggiorno. Insomma, quella che sembrava un’esperienza gratuita si è rivelata in realtà a pagamento. Alla donna è arrivata una mail con tutte le spese sostenute dalla figlia in Costa Rica, con la richiesta di essere saldate. Una scortesia che ha stupito la donna, la quale si è sfogata sul social Reddit, raccontando la vicenda, anche per aprire una discussione sull’argomento.

Lo sfogo della mamma su Reddit

“Ok quindi mia figlia (16 anni) è andata in Costa Rica con un’amica, i genitori e i nonni dell’amica – ha scritto la donna – Ho dato per scontato che ci avrebbero addebitato solo il cibo e le attività per lei (…) No. Mi stanno chiedendo una parte anche del costo dell’alloggio e del noleggio auto. Perché diavolo ho dato per scontato che si sarebbe ‘agganciata’ al viaggio? Perché è quello che abbiamo fatto per l’amica di mia figlia due anni fa. Non avrei mai pensato di chiedere così tanto quando comunque ci sarei andata anch’io! Abbiamo i soldi quindi questo non mi rovinerà. Voglio solo parlarne”.

Alla fine però sembra esserci stato un lieto fine. In un aggiornamento al suo stato, la mamma ha scritto: “Non ci credo. Non ho fatto niente e oggi ho ricevuto un’email che rimuoveva la quota“. Insomma, ogni tanto condividere il proprio status via social aiuta.