Due soldati nordcoreani, catturati e fatti prigionieri dalle forze ucraine il mese scorso, si sono rivolti per la prima volta ai media, in un’intervista che ha richiesto trattative lunghe e complesse. I soldati, un cecchino da ricognizione e un fuciliere schierati a Kursk nell’ottobre dell’anno scorso, hanno rivelato le ragioni della loro tenacia e della loro aggressività in guerra per conto del Cremlino. Motivazioni alimentate, a quanto pare, dalla consapevolezza di ciò che è stato detto loro, convinti infatti di combattere contro soldati sudcoreani.

False motivazioni

I due soldati hanno affermato che gli agenti di sicurezza nordcoreani stavano monitorando attentamente le truppe a Kursk, diffondendo poi false informazioni secondo cui le truppe sudcoreane in Ucraina stavano attaccando i soldati nordcoreani con i droni. “Ci hanno detto che tutti gli operatori di droni militari ucraini erano in realtà soldati sudcoreani”, ha rivelato uno dei due militari.

Durante il 2024, Kim Jong Un ha inviato circa 12mila soldati a combattere al fianco delle forze russe. I due militari intervistati, che hanno prestato servizio nell’esercito nordcoreano uno per dieci anni e l’altro per quattro, facevano parte di un battaglione di 500 soldati, supervisionati da due ufficiali del Ministero per la sicurezza di Pyongyang.

Da quando i nordcoreani si sono uniti alla forza bellica russa, i due militari intervistati, addestrati a ricorrere a misure estreme pur di non finire prigionieri, sono i primi soldati ad essere stati catturati vivi. Al momento della loro cattura, Zelensky ha affermato: “Di solito, i russi e gli altri soldati nordcoreani fanno di tutto per impedire che vengano conservate prove della partecipazione di un altro Stato nella guerra contro l’Ucraina”. Mentre il bilancio dei soldati nordcoreani uccisi è salito a circa 300 uomini, e altri 2mila risultano feriti, l’intelligence sudcoreana suggerisce che Pyongyang, nonostante le perdite, si stia preparando a schierare truppe ed equipaggiamento aggiuntivi nel conflitto.