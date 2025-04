Immaginate di vivere in un condominio super affollato, dove ogni singolo condomino ha le sue abitudini che talvolta possono risultare fastidiose e soprattutto rumorose. La vita di condominio, si sa, non è semplice e chi si ritrova a doverla amministrare deve fare i conti con molte personalità differenti, ognuna delle quali con i propri problemi e le proprie esigenze. Eppure, non c’è realtà che possa anche solo avvicinarsi a quella del Regent International Apartment Complex di Qianjiang, in Cina, all’interno del quale vivono oltre 20mila persone. Non è un esperimento, né tantomeno il set cinematografico di un film di fantascienza: il monolite gigantesco, infatti, è una realtà a sé stante che offre ai suoi condomini qualsiasi tipo di servizio.

“Non c’è alcun bisogno di uscire”

Il mondo del Regent International Apartment Complex, una sorta di città in miniatura, ha destato l’interesse della stampa e dei curiosi per diversi motivi. Il primo, naturalmente, è quello relativo alla sua grandezza: 39 piani, 5mila appartamenti, un’estensione che occupa fino a due isolati e al suo interno un labirintico intreccio di corridoi. Poi c’è lo stile, quello di una struttura moderna e brutalista che bada più che altro alle funzionalità offerte piuttosto che alla bellezza estetica. E qui, di bello, c’è davvero ben poco, considerando la struttura come una città che si sviluppa in verticale.

Ma la più grande caratteristica di questo mastodontico complesso residenziale è l’autosufficienza. Ai piani inferiori, infatti, sono presenti diverse aree commerciali come supermercati, negozi di ogni genere e naturalmente ristoranti. Non manca poi l’efficienza energetica, che include pannelli solari e un sistema di raccolta e riciclaggio dell’acqua piovana. Inoltre, gli appartamenti sono concepiti per offrire un’esperienza il più smart possibile, oltre a essere dotati di diversi dispositivi di sicurezza altamente avanzati.

La domanda sorge spontanea e legittima: se ho tutto questo a mia completa disposizione, oltre agli spazi comuni per conoscere altre persone, che bisogno ho di uscire? Apparentemente nessuno, eppure la realtà proposta dal condominio, all’avanguardia ma anche alienante, potrebbe ripercuotersi sulla psicologia dei residenti e sul loro modo di relazionarsi con “il mondo esterno”, senza contare la distopica concezione gerarchica alla base della struttura: chi ha più soldi può godere dei confort a loro dedicati e naturalmente può disporre dei piani alti, chi non ne ha sta ai piani inferiori. Non proprio il futuro in cui vorremmo vivere, insomma.