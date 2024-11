La chicca del giorno, il grattacielo alto oltre 200 metri usato solo per testare gli ascensori

In Germania, nel bel mezzo di una foresta, è stato costruito un grattacielo di oltre 200 metri. Non ci vive nessuno e non ci sono uffici, perché l’intera struttura è dedicata solo ai test per gli ascensori.

Un grattacielo per ascensori

Nella piccola e tranquilla cittadina medievale di Rottweil, in Germania, si erge una strana struttura, completamente diversa dal contesto storico e naturale del paese. Immersa nel verde, infatti, spicca un grattacielo di 244 metri, la TK Elevator Testturm, progettata al solo scopo di testare la tecnologia di nuovi ascensori all’avanguardia.

Costruita nel 2017 dal colosso dell’ingegneria TK Elevator, la struttura ospita 12 vani in cui vengono testati gli ascensori di ultima generazione. Tra questi ci sono diversi modelli ad alta velocità in grado di muoversi sia verticalmente che orizzontalmente.

TK Elevator Testturm, tra test e turismo

Ingegneri e architetti provenienti da tutto il mondo visitano il sito per testare progetti all’avanguardia e garantire la sicurezza degli ascensori di nuova generazione. Il grattacielo, infatti, nasce con questo preciso scopo. Eppure, negli ultimi anni, da quando è stata aperta al pubblico, la struttura è diventata molto popolare anche come attrazione turistica.

Non ci sono né appartamenti né uffici, neanche un lussuoso hotel o un monumento di rilevanza storica. La struttura, in netto contrasto con tutto ciò che gli sta attorno, è comunque apprezzata dagli abitanti del posto e dai turisti che la visitano. Questo perché la torre è dotata di una piattaforma che offre viste panoramiche incredibili sulla Foresta Nera e sulle Alpi svizzere.

Nuove tecnologie, vecchie polemiche

La caratteristica più importante di questa struttura è il collaudo del sistema MULTI di TK Elevator, che promette di rivoluzionare l’architettura urbana. A differenza degli ascensori tradizionali che funzionano tramite cavi, MULTI riesce a sfruttare la levitazione magnetica, consentendo alle cabine di muoversi senza problemi in più direzioni. Questa innovativa tecnologia potrebbe ridurre in modo sensibile i tempi di attesa nei grattacieli.

Nonostante il lavoro d’ingegneria dietro questo imponente grattacielo la struttura, e la sua costruzione, ha scatenato un acceso dibattito. In molti, infatti, hanno criticato la collocazione scelta per il grattacielo, proprio nel bel mezzo del verde, nella serenità di un paesaggio forestale. Le critiche, però, non hanno trovato il favore degli abitanti del posto, che hanno invece accolto positivamente questa struttura all’avanguardia, caratterizzata da un design elegante e futuristico.