Nel 1930, un piccolo comune scozzese di nome Invergordon acquistò un busto marmoreo per la modica cifra di 5 sterline. E all epoca nessuno si sarebbe mai immaginato che proprio quel busto sarebbe diventato il protagonista di una delle storie più curiose del mondo dell’arte. Realizzato da Edmé Bouchardon, un celebre scultore francese del XVIII secolo, il busto raffigura John Gordon, un proprietario terriero e politico. Ma, nonostante il suo valore, la scultura è stata dimenticata nel tempo, finendo per svolgere una funzione ben diversa: quella di fermaporta.

La scoperta

L’opera, che si pensava perduta, è riemersa infatti nel 1998 in circostanze piuttosto sorprendenti. Invece di essere in qualche museo prestigioso, il busto di Bouchardon si trovava in un capannone del comune locale, adibito a semplice oggetto per mantenere la porta chiusa. Insomma, niente mostre o esposizioni, solo un piccolo fermaporta che, nel corso degli anni, aveva accumulato polvere e mistero. Nonostante l’insolito destino, la scultura non ha mai smesso di far parte delle collezioni di Invergordon, anche se la sua collocazione nel municipio locale era rimasta piuttosto discreta, lontano dalle luci della ribalta.

Un tesoro da 2,5 milioni di sterline

Oggi, grazie a un potenziale acquirente privato, il busto potrebbe essere venduto per ben 2,5 milioni di sterline (circa 3,2 milioni di euro). Un bel salto dalla modica cifra di 5 sterline spesa per acquistarlo quasi un secolo fa. La scultura, sebbene non fosse mai stata esposta, ha avuto l’onore di essere prestata a istituzioni prestigiose, come il Louvre e il Getty Museum.

Ora, il comune scozzese ha ottenuto il permesso di vendere l’opera, con una proposta di acquisto che potrebbe far lievitare il valore della scultura a cifre impressionanti. Per di più, l’acquirente misterioso si è offerto di pagare anche per una replica dell’opera, in modo che i cittadini di Invergordon possano continuare a godere della scultura, senza perdere il pezzo originale.