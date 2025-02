Coinvolto in diversi episodi violenti nella zona di Pisa, un tunisino di 35 anni aveva pensato bene di provare a ottenere il permesso di soggiorno. In questo modo, per sfuggire all’espulsione dal territorio nazionale, aveva finto un matrimonio con una donna italiana di 50 anni. L’uomo, nel 2023, si era reso inoltre protagonista di numerose risse con tanto di accoltellamenti, tutte riconducibili alle attività di spaccio, reati per i quali è andato incontro a diverse condanne. Uno sposo modello, insomma.

La domanda per il permesso di soggiorno e le verifiche

Convinto di potersi rendere la vita un po’ più semplice, l’uomo aveva deciso che la strada da percorrere fosse quella del matrimonio. Per amore? Naturalmente no, più semplicemente per evitare l’espatrio facendosi rilasciare il tanto ambito permesso di soggiorno. Così aveva contratto un matrimonio fasullo con una donna più grande, una cittadina italiana della provincia di Lucca. Sono state fatte tutte le verifiche del caso dall’Ufficio Immigrazione della questura lucchese, dove il tunisino aveva presentato la sua domanda.

La conclusione? La più scontata: è emerso che i due neanche convivevano, un requisito essenziale per la concessione del permesso di soggiorno. La sua domanda è stata quindi rifiutata. E non finisce qui. A seguito del decreto di espulsione del Prefetto, e dell’ordine del Questore, il tunisino è stato accompagnato al centro per i rimpatri di Roma dal personale della Polizia di Stato. Non esattamente la luna di miele che si aspettava. Da Roma, infine, sarà rimpatriato nel Paese di origine e non potrà rientrare in Italia per i prossimi cinque anni.