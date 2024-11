La chicca del giorno, “In Canada vidi re Carlo alla guida di un UFO”

Follie oggi ne abbiamo? Ovvio che sì. In Inghilterra i tabloid in questi giorni stanno parlando di un documentario, King of UFOs, che parla di un possibile legame della famiglia reale inglese con gli alieni, con tanto di dichiarazioni davvero al limite della follia umana.

Il documentario

Il documentario, realizzato dal musicista britannico e fanatico degli alieni Mark Christopher Lee, è disponibile in streaming su Amazon Prime. Durante il filmato il musicista parla con un tipo bizzarro, tal Dan Costello, che dice, giura e spergiura di aver visto il re Carlo alla guida di un UFO.

Mentre era in Nuova Scozia, Canada, nel lontano 1975, Dan dice infatti di aver visto re Charles controllare “un velivolo a forma di disco con doppie pale del rotore”. All’epoca il re aveva 27 anni. Non è una scena meravigliosa?

Re Carlo, racconta ancora Dan, si è seduto nel velivolo che poi ha preso il volo “senza alcun suono di propulsione, solo un debole crepitio di elettromagnetismo”. Non è chiaro, però, se l’oggetto non identificato fosse proprio di origine aliena. In effetti, spiega, potrebbe essere stato costruito da un’un’operazione segreta dei governi britannico e canadese.

Comunque, va avanti ancora il documentario, il re ha da sempre un forte interesse per gli alieni. Carlo III, spiegano, iniziò ad occuparsi di esseri ultraterreni grazie a suo padre e a tal Lord Mountbatten. Si dice, infatti, che questo Lord Mountbatten avesse diversi documenti sugli UFO. Ma non solo. Il lord affermò di aver visto oggetti volanti dopo la fine della Seconda guerra mondiale, oggetti che riteneva fossero stati creati proprio dagli alieni. E chi siamo noi, in fondo, per non credere a Lord Mountbatten? E chi siamo noi per non credere a un tipo che dice di aver visto re Carlo guidare un UFO?