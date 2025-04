Durante il primo mandato da presidente di Donald Trump, in Cina si è registrato un incremento della produzione di particolari gadget concepiti allo scopo di ridicolizzare il tycoon in modo fantasioso. Con le recenti tensioni tra Usa e Cina, naturalmente in seguito alla guerra dei dazi, alcuni di questi strani oggetti sembrano essere tornati di moda. Ce n’è uno, il meno lusinghiero, che sta spopolando in Cina. Si tratta dello scopino per il WC con il volto di Trump.

Un picco nelle vendite

A quanto pare, lo scopino di Trump sta avendo un’impennata nelle vendite davvero clamorosa e sempre più cinesi, evidentemente risentiti, desiderano possederne uno. La cosa non dovrebbe stupire più di tanto, considerando la decisione di Trump di concentrare i propri sforzi economici sulla Cina, alzando i dazi al 125%. Quella dello scopino fa parte di un’iniziativa specifica, la più irriverente, che ha come obiettivo da un lato il ridicolizzare ancora una volta il presidente degli Stati Uniti, dall’altro il cercare di sostenere il più possibile i produttori direttamente coinvolti e colpiti dai dazi imposti da Trump.

Gli scopini di Trump, così come buona parte dei gadget di questo tipo realizzati con una plastica a basso costo, provengono dalle fabbriche della città di Yiwu. Negli ultimi giorni, la domanda relativa al gadget da bagno è schizzata alle stelle, e le fabbriche che lo producono si stanno impegnando per realizzarne di più. Lo scopino, ormai virale su internet, ha un costo di 14 yuan, ovvero poco meno di 2 euro, spedizione esclusa.