Sembra piuttosto assurdo, eppure a Carmel-by-the-Sea, una cittadina sulla costa della California, c’è una regola che fa discutere: qui è tecnicamente vietato indossare tacchi più alti di 5 cm. Si tratta di un singolare divieto introdotto nel lontano 1963. Alla base non vi è alcun motivo legato all’estetica: la natura di questo divieto, al contrario, risponde a una specifica esigenza pratica. La piccola e incantevole Carmel-by-the-Sea, infatti, presenta numerose strade lastricate e particolarmente irregolari, con piccoli marciapiedi dai quali emergono radici sporgenti, il tutto sotto un’illuminazione molto scarsa.

Un divieto flessibile

Il divieto, nato dall’esigenza di evitare il più possibile che turisti e residenti si facciano male indossando scarpe non adeguate, mostra una certa flessibilità, ovvero quella di una norma pensata soprattutto per prevenire cause legali contro la città in caso di incidenti. La polizia locale, infatti, non applica mai questa insolita legge ma se qualcuno scivolasse con i tacchi sui marciapiedi irregolari della città, a causa di questa legge non potrebbe in alcun modo far causa al comune.

Qualora si volessero comunque indossare i tacchi, esiste la possibilità di richiedere un permesso speciale, totalmente gratuito, presso il municipio. Si tratta perlopiù di un certificato simbolico che diversi turisti, una volta ottenuto con facilità, custodiscono come souvenir. La città di Carmel-by-the-Sea non è nuova a iniziative di questo tipo: fino a poco tempo fa, per esempio, esisteva una legge che vietava il consumo di gelato entro i confini del centro città, per la paura che la gente sporcasse i marciapiedi. Inoltre, in questa piccola cittadina non troverete alcun numero civico e ogni indirizzo è sostituito da descrizioni tipo “la terza casa sulla sinistra con il cancello in legno”.