Il gelo dell’inverno può essere spietato, ma quello umano lo è di più. In Francia, a Pas-de-Calais, nel nord del Paese, un proprietario di casa ha deciso di interpretare le leggi sugli sfratti in modo… originale. Dato che in Francia è illegale sfrattare gli inquilini durante l’inverno, ha optato per un approccio più diretto: smontare porte e finestre dell’abitazione. Sì, avete capito bene. Addio serrature, benvenuti spifferi.

Un freddo… benvenuto

Il 20 dicembre, una squadra di operai si è presentata presso la casa dell’inquilina, una madre con un bambino, per “sostituire” porte e finestre. Peccato che, invece di montare infissi nuovi, si sono limitati a caricare tutto su un’auto e sparire. La donna, lasciata al gelo e con l’incubo di intrusioni, ha dovuto improvvisare barricate di cartone per proteggersi.

Scuse e denunce

Interpellato dai media francesi, il proprietario ha ammesso l’azione, giustificandosi con il mancato pagamento di cinque mesi di affitto e l’assenza di un’assicurazione promessa dall’inquilina. Peccato che il metodo scelto sia totalmente illegale, come confermato dall’Associazione dei Proprietari. Intanto, la donna ha sporto denuncia per abuso di fiducia e cerca un alloggio sociale.