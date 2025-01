La celebre villetta utilizzata come abitazione della famiglia White in Breaking Bad è ufficialmente in vendita per la cifra di 4 milioni di dollari. Un prezzo quasi 10 volte superiore alla media del quartiere di Albuquerque, in New Mexico, dove si trova.

Un prezzo stellare per una casa iconica

La casa, che vanta quattro camere da letto, due bagni e una piscina nel cortile, ha fatto da sfondo a scene cruciali della serie. Il prezzo medio delle case nella stessa area, secondo Zillow, è di circa $421.000, ma il valore simbolico di questa abitazione la rende unica.

Joanne Quintana, la proprietaria, ha raccontato alla tv KOB4 che la fama della casa, derivata dal successo della serie, ha avuto un impatto negativo sulla qualità della vita familiare. “Era la nostra casa dal 1973, quasi 52 anni. Ora è il momento di andare avanti”, ha detto, spiegando che la costante presenza di turisti era diventata insostenibile.

Il lato oscuro della celebrità

Dopo essere stata scelta dal team di Breaking Bad nel 2006, la casa è diventata una tappa fissa per i fan. Quintana ha dichiarato che circa 300 auto passano ogni giorno davanti all’abitazione, con alcuni visitatori che non si limitano a scattare foto.

Nel 2015, la madre di Quintana, Fran Padilla, raccontò alla radio NPR come i fan tentassero di ricreare la famosa scena in cui Walter lancia una pizza sul tetto. “Abbiamo avuto pizze sul tetto, sul vialetto… Pizze ovunque, fino a non poterne più”. Lo stesso Vince Gilligan, creatore della serie, invitò i fan a smettere: “Non c’è nulla di originale o divertente nel lanciare una pizza sul tetto di questa signora”.

Un futuro da museo?

La casa, che nei decenni ha visto aumentare le misure di sicurezza, è ora in vendita non tanto per una nuova famiglia, quanto per diventare un’attrazione turistica. Quintana spera che il futuro proprietario possa trasformarla in un B&B, un museo o qualcosa che renda giustizia all’eredità lasciata dalla serie. “Se i fan vogliono questo, che lo facciano!” ha concluso.