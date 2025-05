Quando si viaggia, c’è sempre il rischio che la compagnia scelta perda il nostro bagaglio, il più delle volte rovinando un’intera vacanza. Gli ultimi dati relativi ai bagagli riconsegnati in ritardo, danneggiati, smarriti o rubati, risalgono al 2022, e indicano che nel mondo ce ne sono stati oltre 26 milioni, ovvero quasi 8 trolley ogni mille viaggiatori. Quelli raccolti dal Baggage It Insights di Sita sono numeri piuttosto impressionanti. Eppure, nel mondo c’è un aeroporto, quello giapponese di Kansai, che vanta un record particolare e assolutamente invidiabile: nei suoi trent’anni di attività non ha perso nemmeno uno degli oltre 55 milioni di bagagli imbarcati nelle stive degli aerei.

L’aeroporto dei record

Progettato dall’architetto italiano Renzo Piano, e costruito vicino Osaka, l’aeroporto internazionale del Kansai si presenta come un vero e proprio gioiello infrastrutturale. Tanta estetica ma anche tanta, tantissima sostanza e praticità. Inaugurato nel 1994, nel tentativo di alleggerire il ben più affollato aeroporto di Osaka, quello del Kansai accoglie milioni di passeggeri ogni anno. La parola d’ordine di questo aeroporto è efficienza, quella di un personale molto orgoglioso del proprio record.

Pur senza tenere conto del numero e dello stato dei bagagli gestiti dagli aeroporti di partenza, Momoka Wakabayashi, portavoce della società che gestisce la struttura, ha dichiarato: “Il tasso di smarrimento dei bagagli in partenza dallo scalo internazionale di Kansai è pari a zero. Non abbiamo trolley persi sin dalla sua inaugurazione. La consegna dei bagagli in partenza da parte del nostro Baggage handling system dura meno di 8 minuti per i voli internazionali nel Terminal 1. Quanto alle valige in arrivo, il tempo medio di consegna dipende da quelli previsti da ciascuna società di assistenza a terra”.

Quello del Kansai, a testimonianza della validità di questo record, è il settimo aeroporto più trafficato del Giappone, con una media di 20-30 milioni di passeggeri all’anno. L’obiettivo del personale addetto alla gestione dei bagagli è quello di verificare costantemente, spesso due o tre volte, che il numero di bagagli all’arrivo corrisponda a quello registrato alla partenza. In questo modo si ha la garanzia che nessun bagaglio venga smarrito. Anzi, il bagaglio verrà riconsegnato al ritiro entro 15 minuti dall’arrivo dell’aereo.