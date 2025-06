L’Associazione degli Ubriaconi del Ghana ha dato al governo un ultimatum di tre settimane per ridurre i prezzi degli alcolici, sia per i consumatori che per i rivenditori. Nonostante il nome curioso, la Drunkard’s Association è una delle organizzazioni informali più conosciute del Paese, con oltre 6,6 milioni di membri. In un post virale su X (Twitter), il presidente Moses Onyah, noto come “Dry Bone”, ha denunciato l’aumento continuo dei prezzi delle bevande alcoliche, nonostante il rafforzamento del cedi, la valuta nazionale. I membri, frustrati, hanno marciato per le strade di Accra chiedendo un intervento governativo. “Ad oggi, i prezzi delle bevande alcoliche continuano a salire. Se si acquistano alcolici, si registra un incremento di circa il 15%, e questo colpisce i venditori”, ha affermato Dry Bone. “Abbiamo appreso che il cedi ha acquisito una certa forza e il prezzo di alcuni articoli è stato ridotto. Tuttavia, il costo degli alcolici rimane elevato”.

L’associazione ha chiesto l’intervento dell’ex presidente John Dramani Mahama e del Ministro del Commercio e dell’Industria, minacciando “massicce proteste a livello nazionale” in caso di inazione. “Non siamo solo ubriaconi, siamo cittadini responsabili che chiedono un trattamento equo e bevande a prezzi accessibili”, ha dichiarato il presidente Dry Bone durante la manifestazione, sottolineando che l’attuale situazione economica rende sempre più difficile per i ghanesi trovare un momento di svago.