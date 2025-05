È successo davvero: un germano reale è stato “multato” per eccesso di velocità in una zona urbana di Koniz, cittadina nei pressi di Berna, in Svizzera. Il curioso episodio risale al 13 aprile, quando un autovelox ha immortalato il volatile mentre sfrecciava a 52 chilometri orari in un tratto di strada dove il limite consentito è di 30 km/h. La foto del pennuto “fuorilegge” è stata pubblicata sui social direttamente dal comune di Koniz, che ha colto l’occasione per ironizzare sull’accaduto, scatenando l’ilarità degli utenti. Alcuni si sono domandati ironicamente se il pennuto dovrà pagare la sanzione o se goda di una sorta di immunità naturale.

Un caso di recidiva alato?

A rendere la vicenda ancora più surreale è il fatto che un episodio praticamente identico si era verificato nello stesso punto ben sette anni fa, nel 2018. Anche allora, un germano reale era stato “catturato” dall’autovelox a esattamente la stessa velocità: 52 km/h. Il comune ha pubblicato anche quell’immagine d’archivio, suggerendo con ironia che potrebbe trattarsi dello stesso esemplare. E in effetti, considerando che le anatre possono vivere oltre dieci anni, l’ipotesi non è così improbabile.