Un tavolo lungo circa 70 metri e interamente ricoperto di banconote: non si tratta di una scena da film, ma del sorprendente metodo scelto da un’azienda cinese per distribuire il bonus di fine anno ai propri dipendenti. La Henan Mine Crane Co. Ltd, società specializzata nella produzione di gru, ha deciso di premiare i lavoratori con un’originale e spettacolare iniziativa che ha rapidamente fatto il giro del web.

Il bonus più stravagante di sempre

Il 25 gennaio scorso, durante l’assemblea annuale dell’azienda, i dipendenti si sono trovati davanti a un’opportunità unica: avevano 15 minuti di tempo per raccogliere e intascare quanti più soldi possibile tra quelli sparsi sull’enorme tavolata. L’invito era chiaro: “Prendete tutti i soldi che riuscite a portare”. Per questa iniziativa, l’azienda ha stanziato ben 60 milioni di yuan, pari a circa 8 milioni di euro.

La Henan Mine Crane ha spiegato la scelta con una dichiarazione che ha attirato l’attenzione di molti: “Non abbiamo prestiti da restituire, non abbiamo debiti e vogliamo rendere migliore la vita dei nostri dipendenti”. L’azienda ha dunque deciso di premiare la sua forza lavoro con un sistema che unisce generosità e spirito di competizione.

Una sfida a tempo con una regola precisa

Oltre alla frenesia di raccogliere il maggior numero possibile di banconote, i lavoratori dovevano anche contare esattamente la somma raccolta e comunicarla entro il termine stabilito. In caso di errore, lo “scarto” sarebbe stato decurtato dal bonus.

La performance migliore è stata quella di un dipendente particolarmente veloce e preciso, che in soli 15 minuti è riuscito a mettere in tasca l’equivalente di 13.500 euro.