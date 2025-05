Che l’universo di TikTok sia stracolmo di sfide e tendenze alquanto discutibili è cosa nota. Eppure, forse nell’ingenuità di seguire il flusso social senza preoccuparsi troppo delle eventuali conseguenze, in molti si cimentano in video casalinghi per puro divertimento tentando anche di raggiungere una certa visibilità. Nel 2023, TikTok è stato preso d’assalto dalla “Egg crack challenge”, ovvero una nuova e controversa sfida nella quale i genitori rompevano le uova sulla fronte dei figli mentre preparavano insieme un dolce o simili. L’obiettivo era quello di catturare in video la reazione dei piccoli, quasi sempre di sorpresa e di sconcerto.

In Svezia, una madre ha deciso di lanciarsi nella sfida social rompendo un uovo sulla testa della figlia. Voleva seguire il flusso, fare uno scherzo innocuo alla bambina giustificando il proprio gesto: lo fanno tutti su TikTok, perché non dovrei farlo anche io? La donna, però, è stata condannata da un tribunale distrettuale di Helsingborg.

L’uovo della discordia

La scorsa estate, la donna ha detto alla figlia che avrebbero preparato insieme una torta di mele, filmando tutta la preparazione con un video che sarebbe finito su TikTok. La madre, aspirante influencer, ha poi preso un uovo e lo ha rotto sulla fronte della figlia, facendole colare il tuorlo sul viso. La bambina, sorpresa e un po’ scioccata, ha detto alla madre che le faceva male, chiedendole poi di smettere. Il video ha raggiunto oltre 100mila visualizzazioni sulla piattaforma. Uno degli utenti, però, ha deciso di segnalarlo, facendo finire la donna nei guai.

“Quando ho visto il video ho pensato: non si fa una cosa del genere a un bambino. Registrare, umiliare un bambino e poi trasmetterlo a migliaia di spettatori. Lo trovo incredibilmente degradante”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​procuratore Cecilia Andersson. La donna, accusata di molestie, si è ripetutamente difesa affidandosi al mantra: è di moda su TikTok. Il giudice, però, l’ha pensata diversamente e il mese scorso la madre è stata dichiarata colpevole. Ora sarà costretta a pagare una multa pari a 20mila corone svedesi, poco meno di 2mila euro. Una sfida social che le è costata davvero cara.