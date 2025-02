Cosa fareste se, nel momento del bisogno, il vostro partner vi mettesse in secondo piano per il suo cane? No, non parliamo di una classica gelosia tra esseri umani, ma di una ragazza che si è vista sorpassare nella lista delle priorità dal cucciolo del fidanzato. Il colpo di scena? È accaduto mentre lei si stava preparando per un intervento chirurgico importante.

La richiesta (e la sorprendente risposta)

“Premetto che adoro i cani. Ne ho sempre avuti e per me sono come una famiglia”, ha scritto la ragazza su Reddit. Tuttavia, ha spiegato che spesso il fidanzato sembra dare più attenzioni al suo amico a quattro zampe che a lei. Così, preoccupata per la sua convalescenza post-intervento, gli ha chiesto di tenere il cane lontano da casa per qualche giorno, temendo che la sua vivacità potesse complicare il recupero.

La risposta del fidanzato? Invece di accogliere la richiesta, ha suggerito a lei di trasferirsi in un hotel. “Mi ha detto di stare in hotel dopo l’intervento, perché prendersi cura di me e del cane sarebbe stato troppo” ha raccontato, lasciando intendere che l’animale fosse la priorità.

L’indignazione del web

Gli utenti di Reddit si sono subito schierati con la ragazza, sottolineando quanto fosse assurda la proposta del fidanzato. “Quando hai delle incisioni aperte, andare in hotel non è una buona idea. Questo dimostra le priorità del tuo ragazzo” ha commentato qualcuno.

Nonostante non abbia ancora deciso il destino della sua relazione, la ragazza ha ammesso di avere molti dubbi. “Se il cane è lì, le mie esigenze passeranno in secondo piano, e ora mi rendo conto che è un problema che devo affrontare”, ha scritto. Una cosa è certa: tra una relazione e un cane, c’è chi ha già fatto la sua scelta… e non è lei.