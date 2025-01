Un lavoro è un lavoro. Ma alcune persone se ne trovano alcuni davvero inusuali, bizzarri e in definitiva non proprio ammirevoli. Un ragazzo malese, per esempio, pare aver trovato la sua strada, uno strano lavoro che gli permette di tirare avanti: si fa pagare dai fidanzati per importunare le loro compagne e quando loro intervengono per salvarle lui inscena la recita e fa passare loro da eroi di giornata.

“Importuno le fidanzate, i compagni intervengono da eroi e mi pagano”

Molti amici di Shazali Sulaiman, un ragazzo malese, gli dicevano che assomigliava a un gangster. Facendo affidamento su queste preziose considerazioni, Sulaiman ha deciso di ritoccare la propria immagine per sembrare ancora di più un “tipo duro” che poteva intimorire le persone. Ha poi deciso, con grande spirito imprenditoriale, di sfruttare la propria immagine per mettersi in proprio con un lavoro piuttosto singolare, quello di “cattivo in affitto”.

Il ragazzo, infatti, si fa pagare da alcuni fidanzati che hanno voglia di manifestare alle proprie compagne tutta la loro virilità. Sulaiman importuna le ragazze e quando i fidanzati intervengono lui inizia la sua recita, quella che poi alla fine lo vede sempre sconfitto, facendoli passare per eroi di fronte alla loro compagne. “Sei stanco che il tuo partner pensi che tu sia debole? Per una tariffa ragionevole, posso aiutarti a dimostrare che si sbagliano”, è lo slogan lanciato da Sulaiman su Facebook. Nel post ha pubblicato anche una sua foto nella quale si mostra spettinato e con una sigaretta, accentuando il suo atteggiamento da cattivo ragazzo.

Come funziona? Il ragazzo ha spiegato che il servizio proposto prevede che i ragazzi interessati gli forniscano semplici informazioni come l’orario e il luogo, al resto ci pensa lui. Il costo? Il servizio proposto da Sulaiman ha un prezzo pari a 100 ringgit (circa 21 euro). Questo nei giorni feriali perché nei fine settimana il prezzo sale: 150 ringgit (poco più di 32 euro). Per chi vive fuori città si applicano i costi aggiuntivi.

Le reazioni social

Naturalmente il lavoro di Sulaiman non ci ha messo molto a rimbalzare virale sui social. Molti utenti hanno espresso sincera preoccupazione riguardo alla legalità di questo strano e criticabile lavoro, sollevando diversi dubbi sul fatto che Sulaiman naturalmente potrebbe essere accusato di molestie. In Malesia le persone ritenute colpevoli di molestie devono pagare un risarcimento, mentre chi ha un comportamento in pubblico inappropriato, che causa disagio, può finire in galera per oltre tre mesi. Il ragazzo ha poi voluto sedare le critiche sui social spiegando che durante la messinscena nessuno si fa male. “È solo una recita, come la WWE. Nessuno si fa male, sono l’unico perdente”, ha dichiarato.