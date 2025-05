Di recente, in Giappone, sono state rese pubbliche alcune immagine che mostrano gli effetti devastanti della sindrome della testa cadente sul corpo di un ragazzo di 25 anni. Questa rara malattia, che causa la mancanza di forza muscolare, impedisce a chi ne soffre di tenere la testa nella sua naturale posizione. Il paziente, dunque, si ritrova impossibilitato a sollevare la testa, una condizione debilitante spesso preceduta da forti dolori al collo. Nel caso specifico del 25enne giapponese, i medici, pubblicando un rapporto clinico sulla rivista JOS Case Reports, hanno collegato la sua rara condizione all’uso prolungato del telefono.

“Troppo tempo chinato sullo schermo del telefono”

Nel quadro clinico pubblicato dai medici, emergono alcuni significativi dettagli riguardo al passato del ragazzo. Dopo un’infanzia particolarmente attiva, il ragazzo, nel corso dell’adolescenza, è stato vittima di gravi atti di bullismo, che lo hanno portato a ritirarsi dalla vita sociale e a isolarsi nella sua cameretta. Qui ha trovato conforto nel suo cellulare, che il ragazzo utilizzava per molte ore al giorno giocando ai videogiochi. Per diverse ore nell’arco della giornata, assumeva una particolare postura mantenendo il collo in una posizione di estrema flessione. Nel tempo, a causa di quella postura errata e prolungata, le sue vertebre cervicali si sono gravemente distorte e dislocate.

Il ragazzo ha iniziato così ad accusare fortissimi dolori al collo, oltre alla difficoltà di deglutire correttamente, una condizione che lo ha portato anche a perdere sensibilmente peso. Nel tempo, il suo collo era diventato così debole che il ragazzo non riusciva più a sollevare la testa. Dopo un primo consulto medico, si è cercato di alleviare il suo dolore attraverso l’utilizzo di un collare ortopedico. La cura, rivelatasi inutile, è stata sospesa dopo poche settimane, a causa del dolore che il ragazzo continuava a lamentare. Alla fine, si è deciso di percorrere la via dell’operazione chirurgica, sviluppatasi in più fasi. I medici hanno prima rimosso piccoli segmenti delle vertebre compromesse e parte del tessuto cicatriziale. Poi hanno impiantato una struttura di viti e barre metalliche nelle ossa cervicali per correggere la postura del ragazzo.

Alla fine, il complicato intervento ha dato i suoi frutti e diversi mesi dopo l’operazione il paziente era di nuovo in grado di mantenere la testa sollevata attraverso una postura corretta. Con la pubblicazione di questo studio dettagliato, i medici hanno cercato di sottolineare quali possono essere le possibili e gravi conseguenze di una postura scorretta prolungata quando si è eccessivamente chinati sullo schermo del telefono, rivelando quanto i casi relativi a questo fenomeno siano in costante aumento.