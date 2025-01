Barcollava un po’ e così, convinti che fosse ubriaco, lo hanno cercato con un’ambulanza, con una volante dei carabinieri e perfino con un elicottero. Ma lo sfortunato non era ubriaco. Stava solo passeggiando in campagna.

La chicca del giorno

Tutto è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Percoto, a Pavia, quando un 27enne è stato segnalato dopo essere stato visto camminare “barcollando” in una zona di campagna. La segnalazione, racconta la cronaca locale, ha portato all’attivazione di un’ambulanza, dei carabinieri e anche di un elcittero sanitario.

Ma lui, il 27enne, straniero e regolare, ubriaco non era e alla vista della volante, dell’ambulanza e anche dell’elicottero, come ovvio si è un po’ spaventato ed è fuggito nei campi innescando un’operazione di ricerca ancora più vasta.

Dopo un’ora e mezza di allarme e panico sparso, alla fine l’uomo è stato individuato e identificato. Il 27enne era in condizioni ottime. Era solo decisamente spaventato per il trambusto. E così alla fine è stato accompagnato a casa, dalla compagna. Chissà, forse in elicottero.