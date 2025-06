Nel mondo social nulla passa inosservato e ogni piccola o grande distrazione può costare davvero cara. Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, di recente ha pubblicato su Facebook un post sulla questione della crisi idrica nell’isola. Nulla di strano, se non fosse che il testo pubblicato presentava un’introduzione tutt’altro che istituzionale, nella quale è comparsa, in bella vista, la richiesta avanzata all’intelligenza artificiale di ChatGPT. L’IA ha elaborato il testo, ma i curatori social di Schifani si sono evidentemente dimenticati di rimuovere la richiesta, pubblicando tutto il testo ricorrendo al sempreverde (in questo caso fin troppo fedele) copia e incolla

La gaffe social di Schifani

“Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente”. Si è aperto così il post su Facebook di Renato Schifani, che ha parlato della consegna di tre dissalatori mobili destinati a Porto Empedocle, Gela e Trapani. Un testo che però i follower del presidente non avrebbero mai dovuto leggere, almeno non in questa versione. E infatti, pochi istanti dopo, il post è stato rimosso ed è poi ricomparso alcuni minuti dopo nella sua versione aggiornata e corretta. Ma agli utenti, come spesso accade, non è sfuggito nulla e qualcuno ha avuto la prontezza di realizzare lo screenshot del testo incriminato, che è rimbalzato sui social evidenziando così la gaffe del presidente e del suo staff.

Che sia stata colpa della fretta, di un incontrollato entusiasmo o più semplicemente di una pura e semplice distrazione, l’errore presente nel testo (quello rimosso) è stato preso d’assalto dai commenti ironici degli utenti: “Sarebbe bastato un commento semplice, più onesto, anche scritto con la deficienza naturale”, ha commentato qualcuno.