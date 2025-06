Come sempre, i biglietti per i grandi eventi finiscono rapidamente e quelli per la finale di Champions League, giocata a Monaco di Baviera. erano ormai introvabili da settimane, se non a prezzi davvero proibitivi. Eppure, due giovani TikToker belgi si sono lanciati in una missione piuttosto bizzarra, accedendo allo stadio senza sborsare neanche un centesimo. Per la loro bravata social, che ha naturalmente catturato l’attenzione del web, Neal Remmerie e Senne Haverbeke si sono intrufolati all’interno dell’Allianz Arena il giorno prima della partita tra Inter e PSG.

In bagno per 27 ore

Una volta all’interno dello stadio, a diverse ore di distanza dal fischio d’inizio, i due TikToker hanno finto di essere degli operai in servizio nell’impianto, indossando anche il tipico giubbotto giallo della sicurezza. Per il loro piano, i due ragazzi hanno deciso di appendere un cartello con la scritta “Fuori Servizio” sulla porta di uno dei bagni dello stadio. A quel punto, Remmerie e Haverbeke si sono chiusi in bagno per circa 27 ore, praticamente un’eternità.

A VRT News, i due giovani TikToker hanno rivelato i dettagli del loro assurdo piano: “Avevamo uno zaino pieno di snack e abbiamo giocato con i telefonini per ammazzare il tempo. Dovevamo stare in assoluto silenzio, perché il personale accanto a noi andava in bagno. Le luci restavano sempre accese e stare seduti era scomodo, quindi dormire era quasi impossibile. È stata una prova dura, sia fisicamente sia mentalmente, ma non ho mai provato così tanta soddisfazione nel girare un video”, ha dichiarato Remmerie. A quanto pare, alla fine, il loro piano ha funzionato davvero: quando hanno sentito i tifosi entrare nei bagni vicino al loro, quello in cui si sono barricati per 27 lunghe ore, i due ragazzi sono usciti mimetizzandosi tra la folla, ovvero tra gli 86mila spettatori presenti sugli spalti.

“Abbiamo osservato con attenzione quale fosse la guardia di sicurezza che prestava meno attenzione e parlando al telefono, tenendo gli snack in mano, gli siamo semplicemente passati davanti e, all’improvviso, ci siamo ritrovati nella curva dei tifosi del Psg. È stata la partita di calcio più bella che abbiamo mai visto”, ha affermato Remmerie. Il video della loro folle esperienza nello stadio è diventato subito virale, mentre la Uefa non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito. “Siamo consapevoli di correre dei rischi, ma il nostro obiettivo è il puro intrattenimento e cerchiamo di farlo in modo divertente e senza cadere mai nel banale”, ha dichiarato infine Neal Remmerie.