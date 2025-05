“Meglio vivere per strada che con la mia compagna a Biancavilla“. Con queste parole un uomo di 56 anni ha spiegato ai carabinieri la sua decisione di fuggire da casa (dove era ai domiciliari) dopo un’accesa lite. Originario di Biancavilla, secondo una prima ricostruzione il 56enne ha lasciato l’abitazione senza cercare rifugio presso amici o parenti, ma scegliendo di vivere tra i senzatetto in piazza Verga, a Catania. Non trovandolo durante un controllo, i militari hanno avviato le ricerche, dapprima nel paese e poi nel capoluogo etneo, dove l’uomo era stato già segnalato in passato. Dopo alcuni giorni, è stato individuato nei pressi della piazza, noto punto di ritrovo per clochard. Viveva tra scatoloni e coperte di fortuna, adattandosi a una nuova quotidianità all’aperto, che lui stesso ha definito “una scelta”. Nonostante abbia parlato di una “sopravvivenza emotiva”. i carabinieri alla fine lo hanno arrestato per evasione e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno riaccompagnato a Biancavilla, dove dovrà continuare a scontare la misura cautelare.