Ali Bozoğlan, padre di tre figli, nel 2023 ha perso la sua casa, spazzata via da un violento terremoto che ha colpito la Turchia meridionale. Il terremoto, di magnitudo 7.8, ha causato decine di morti, riducendo in macerie interi quartieri. Nonostante lui e la sua famiglia ne siano usciti illesi, l’uomo è rimasto profondamente scioccato da quell’evento, terrorizzato dal fatto che potesse verificarsi nuovamente. Non volendo più vivere in un’abitazione artificiale, Bozoğlan ha deciso di optare per una sistemazione insolita, andando ad abitare in una piccola e tranquilla grotta nella periferia della sua città.

Lontano dalla frenesia

L’uomo vive da solo nella caverna da ormai due anni, trasformata in una casa accogliente. Nonostante non sia riuscito a convincere la sua famiglia a seguirlo, Bozoğlan ha dichiarato di sentirsi felice e finalmente in pace. “Vivo qui da due anni dopo il terremoto. Ho trovato la pace in questa grotta, che esiste da migliaia di anni e non è mai crollata”, ha affermato Bozoğlan. La sua storia ha destato l’interesse di molti, dalla stampa al governatore distrettuale, che gli ha offerto una sistemazione all’interno di uno spazioso container. L’uomo, però, ha rifiutato, imparando velocemente ad adattarsi e soprattutto ad apprezzare l’allontanamento dalla frenesia quotidiana della città.

“Lavo i piatti e faccio il bucato, mi preparo personalmente il cibo che mangerò. Ho una vita meravigliosa nella grotta. Sono lontano da tutti e in contatto costante con la natura”, ha dichiarato l’uomo, che deve però fare anche i conti con il pregiudizio della gente che giudica fin troppo strano il suo nuovo stile di vita. Non tutto è perfetto nella sua vita all’interno della grotta, dato che spesso si ritrova ad affrontare ospiti indesiderati come serpenti e roditori, i quali cercano riparo dal caldo durante l’inverno e dal freddo in estate. Anche se ancora non ha accesso a un bagno vero e all’acqua corrente, Bozoğlan sta programmando di applicare diverse migliorie alla sua grotta, tra cui l’installazione dei pannelli solari per alimentare la lavatrice e il frigorifero.