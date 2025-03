Sui social è diventato virale il video di un robot umanoide che sembra attaccare una donna nel corso di una fiera in Cina. La folla, che si è riunita per un festival sulla tecnologia, ha assistito al funzionamento di un particolare robot, un modello H1 realizzato dalla società cinese Unitree Robotics.

Il robot cinese attacca la folla

Una donna, presente in prima fila, ha deciso di tendere la mano verso il robot, che ha risposto al gesto avvicinandosi alle transenne con movimenti del tutto irregolari. Giunto vicino alla donna, pare che il robot le abbia tirato una testata, fortunatamente andata a vuoto. A quel punto è intervenuta la sicurezza, che lo ha scortato lontano dalla donna e dalla folla. Questo particolare episodio, con protagonista un modello di androide presentato allo Spring Festival Gala durante le celebrazioni del Capodanno cinese, solleva naturalmente diverse questioni riguardo alla preoccupazione generale di ritrovarsi al cospetto, con dubbi e timori, di questo tipo di tecnologia, evidentemente ancora distante dal presentarsi compiuta.

L’H1, non proprio l’ultimo arrivato tra i modelli umanoidi, è uno dei robot più popolari tra quelli messi in commercio in Cina. Identikit: è alto 180 centimetri, pesa 42 chilogrammi, dispone di diverse opzioni di mobilità e costa poco più di 100mila euro. Dopo questo episodio, la Unitree ha deciso di tirare dritto, etichettandolo come “un’incidente molto probabilmente causato da un’impostazione software o da un sensore malfunzionante”. Immediati i commenti degli utenti, i quali si sono divisi tra chi giudica la vicenda del tutto innocua, sostenendo che il robot stesse semplicemente recuperando l’equilibrio perso, e chi invece, scettico e preoccupato, trova analogie con il mondo della fantascienza horror. La questione dei robot umanoidi è in una fase particolare, in un contesto di mercato altamente affollato in cui si rincorre con frenesia lo sviluppo definitivo, quindi l’immediata commercializzazione.