La chicca del giorno, “Sono una donna ma mi vesto da neonata, dormo nella culla e indosso i pannolini”

Di particolari ossessioni il mondo ne è pieno. Quella di Riley Kilo, 35 anni, è senza dubbio una tra le più innocenti e bizzarre. La donna, infatti, trascorre la maggior parte delle sue giornate indossando vestiti da neonata, le piace dormire in una culla e portare perfino i pannolini.

Riley Kilo, una strana ossessione

Riley Kilo è una donna statunitense di 35 anni. Ha raggiunto una certa visibilità qualche anno fa, quando a 25 anni ha raccontato la sua storia nel popolare programma My Strange Addiction. Nel corso della puntata, Kilo ha mostrato al mondo la sua “ossessione” più grande, una particolare attrazione per tutto ciò che riguarda il mondo dei neonati. La donna, infatti, passa la maggior parte del tempo indossando vestiti da neonata con tanto di pannolini, dorme in una culla e beve da un biberon. “Mi vesto da bambina il più spesso possibile. Ogni volta che torno a casa mi infilo sempre uno dei miei graziosi vestitini, che mi aiutano a togliere tutto lo stress del mondo”, ha affermato Kilo.

Definendosi ABDL (Adult Baby Diaper Lover), Kilo ha trasformato la sua esistenza adattandola al suo particolare stile di vita. Ha modificato la sua camera da letto trasformandola in una nursery vera e propria rifornita di tutto il necessario, tra cui una culla con diversi orsacchiotti al seguito.

Il suo particolare stile di vita, però, ha bisogno di essere finanziato. La donna, infatti, spende oltre 400 dollari ogni mese per acquistare diversi accessori per neonati. Nel corso della puntata, inoltre, Kilo afferma di essere ossessionata dai pannolini e di indossarli tutto il giorno: “Bagnare il pannolino è una cosa naturale quando si indossa. La sensazione di liberazione che si prova con un pannolino caldo e bagnato è davvero qualcosa di molto speciale per me”.

Una bambina adulta

“Ho iniziato a indossare i pannolini quando avevo circa 13 anni. Da lì è nata una specie di passione per i ciucci, le tutine e gli accessori per neonati”, ha affermato la donna. “Essere una bambina adulta mi fa sentire in modi diversi. A volte mi fa sentire davvero felice, altre volte un po’ triste”.

Riley Kilo, che si è dichiarata transgender, ha confessato però di essersi sentita sempre a disagio e fuori posto con il suo corpo maschile. A vent’anni, infatti, ha iniziato a vivere come una donna. Una donna con uno stile di vita particolare. “So che in definitiva la maggior parte delle persone non è d’accordo. A volte vorrei non aver intrapreso questa strada, ma di solito mi basta mezzo secondo per dire: ‘Dai Riley, ti piace tantissimo.'”, ha affermato Kilo.

Trascorsi circa dieci anni dalla messa in onda della puntata, la donna oggi afferma di essere una produttrice di video, che gestisce il suo studio e realizza diversi contenuti sul web. La passione per i pannolini e per i vestiti da neonato, però, non è cambiata granché e fa ancora parte della sua vita.