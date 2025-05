L’olandese The Organoid Company, la britannica Lab-Grown Leather e l’agenzia creativa Vml, hanno comunicato il loro ambizioso progetto: conquistare i marchi di lusso con nuovi materiali paleo-ispirati che siano cruelty-free, sostenibili e ad alte prestazioni. La sfida, infatti, è quella di realizzare una borsetta in pelle di T-rex entro la fine del 2025. La nota congiunta delle aziende, però, ha suscitato fin da subito non poche perplessità, e c’è già chi parla di un progetto assurdo e irrealizzabile.

“Jurassic bag”

La moda non conosce confini, e quando questa tenta di allinearsi il più possibile ai recenti progressi delle biotecnologie ogni tipo di barriera creativa e progettuale sembra sparire magicamente. Al di là del lusso e della moda, però, la realtà dei fatti racconta una tendenza sempre più marcata, e allo stesso modo discutibile nei toni sensazionalistici adottati, a voler cavalcare l’onda degli sviluppi biotecnologici con idee alquanto bizzarre. Citando le più recenti: le polpette con Dna di mammut e la tanto discussa de-estinzione del metalupo.

Ora si parla invece della realizzazione della prima “Jurassic bag”, sviluppata mediante l’utilizzo del collagene fossile del T-rex. Questo materiale, però, risulta essere ancora al centro di un dibattito scientifico: in passato era stato annunciato il sequenziamento di brevi frammenti di collagene da un fossile di tirannosauro, ma il progetto venne criticato duramente. Si ritenne, infatti, che il materiale ricavato fosse stato contaminato con il collagene proveniente dagli struzzi e dagli alligatori. Le perplessità riguardo alla realizzazione della prima “Jusassic bag” convergono tutte sulla fattibilità intrinseca al progetto: per lavorare con il collagene del T-rex bisognerebbe disporre di un campione ben conservato e non frammentato. Solo in questo modo si potrebbero individuare gli amminoacidi che lo compongono, traducendoli poi nelle sequenze di Dna necessarie per produrli all’interno di una cellula.

Nella nota congiunta, e non potrebbe essere altrimenti, le aziende esprimono grande entusiasmo riguardo al progetto: “La pelle derivata dal collagene di T-rex sarà un materiale ad alte prestazioni che andrà oltre l’imitazione, offrendo durevolezza naturale e la tattilità che ci si aspetta da prodotti di pelletteria di alta gamma. Come primo esempio in assoluto di pelle sviluppata da una specie preistorica, quella del T-rex rappresenta non solo un’alternativa sostenibile, ma anche un passo pionieristico nell’esplorazione di come la biologia antica possa ispirare materiali sostenibili e ad alte prestazioni in futuro”. Infine, nel comunicato si legge: “Le prime applicazioni si concentreranno sugli accessori, con l’ambizione di produrre un articolo di moda di lusso come prodotto commerciale di punta entro la fine del 2025”.