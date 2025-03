Nel settembre del 2018, durante un intervento di ristrutturazione nel centro storico di Como, la società Officine Immobiliari fece una scoperta straordinaria: mille monete d’oro di età romana. Il ritrovamento era avvenuto nel corso dei lavori e ancora oggi rappresenta uno dei tesori archeologici più significativi degli ultimi anni, con un valore stimato che ha suscitato numerose discussioni e procedimenti legali.

La lunga vertenza per il premio

La legge italiana prevede che chi rinviene beni di rilevante valore archeologico abbia diritto a un premio, che può arrivare fino al 25% del valore del ritrovamento. Officine Immobiliari ha intrapreso una lunga battaglia legale per ottenere il giusto premio per il tesoro trovato. Secondo i consulenti numismatici dell’azienda il valore delle mille monete d’oro si aggira tra i 9 e gli 11 milioni di euro sul mercato internazionale. Tuttavia il ministero della Cultura ha ridotto questa stima, negando l’esportazione delle monete per legge, e ha fissato il valore del tesoro a circa 4 milioni e 901mila euro.

Il premio iniziale e il decreto ingiuntivo

Nonostante il valore alto il ministero aveva inizialmente proposto un premio del 9,25%, pari a circa 453mila euro, ma ha poi liquidato solo 73mila euro. Dopo una lunga disputa legale il tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo, ordinando al ministero di pagare immediatamente altri 295.233 euro a favore di Officine Immobiliari.

Nel recupero delle monete romane l’azienda ha dovuto investire circa 400mila euro, necessari per proseguire gli scavi e per finanziare i successivi studi numismatici e le operazioni della Soprintendenza. Ora, con la sentenza del tribunale, la società si vede finalmente riconosciuto un premio adeguato alla rilevanza del ritrovamento.