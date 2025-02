Un Paese intero, abitato da oltre 20 milioni di persone, è finito al buio per colpa di una scimmia, che si è introdotta in una centrale elettrica causando una clamorosa interruzione di corrente.

Il blackout provocato da una scimmia

Sembra l’incipit perfetto per un qualsiasi film di fantascienza o una fake news qualunque. Eppure, quello che è successo in Sri Lanka ha dell’incredibile ma è accaduto realmente. Il Paese, infatti, ha subito un blackout generale la mattina del 9 febbraio, un imprevisto straordinario che ha causato problemi a oltre 20 milioni di abitanti. A causare l’interruzione elettrica non è stato alcun terremoto, nessun evento climatico particolare o un qualsivoglia errore tecnico. Il problema è stato provocato da una scimmia, un solo esemplare che pare essersi intrufolato in una sottostazione della rete elettrica dell’isola. “Una scimmia è entrata in contatto con il nostro trasformatore di rete causando uno squilibrio nel sistema”, ha dichiarato alla stampa Kumara Jayakodiy, ministro dell’Energia.

Reazioni e disagi

Naturalmente i disagi provocati dal blackout non sono stati pochi e, come detto, hanno messo in ginocchio un intero Paese. Molte persone, infatti, sono state costrette a fare affidamento sui generatori, mentre in alcune zone la corrente elettrica veniva lentamente ripristinata. Ma i disagi in altre aree del Paese sono destinati a protrarsi nel tempo. “Gli ingegneri sono sul posto per cercare di ripristinare il servizio il prima possibile”, ha affermato il ministro.

Immaginate di finire al buio, di correre ai ripari utilizzando le torce o avviando, se si è fortunati, i propri generatori di emergenza. Dopo l’iniziale istinto di sopravvivenza, vorreste naturalmente capire meglio la situazione, avere un’idea precisa di cosa sia successo. Molte sono state le reazione sui social da parte degli abitanti, la maggior parte increduli e allo stesso tempo furiosi nell’apprendere che una sola scimmia potesse creare un disagio di queste proporzioni.

“Una scimmia canaglia ha messo fuori uso l’intera rete elettrica dello Sri Lanka dopo aver innescato un guasto totale in una sottostazione a Colombo. Una scimmia = caos totale. È il momento di ripensare alle infrastrutture?”, scrive qualcuno su X. “Solo in Sri Lanka un gruppo di scimmie che litigano all’interno di una centrale elettrica può causare un’interruzione di corrente in tutta l’isola”, scrive invece Jamila Husain, caporedattrice del quotidiano locale Daily Mirror.