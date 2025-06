Su un campo da golf della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, si è verificato un episodio davvero curioso e altrettanto insolito, che ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta. Un piccolo esemplare di squalo martello, infatti, è misteriosamente caduto dal cielo sfiorando alcuni golfisti dello Splinter City Disc, a Myrtle Beach.

Uno squalo piovuto dal cielo

I presenti, naturalmente scioccati e perplessi da quanto accaduto, in un episodio che potrebbe ricordare la trama di un certo film horror trash, hanno immediatamente segnalato l’incidente sui social e ai proprietari del campo da golf. Tutti, infatti, si sono interrogati sulla questione, cercando di capire come sia stato possibile che uno squalo sia finito proprio sulle loro teste. Stando a quanto dichiarato da alcuni biologi, il piccolo squalo martello potrebbe essere stato catturato da un falco pescatore nell’oceano poco distante dal campo da golf. Il falco, durante il tragitto, potrebbe aver perso la presa sullo squalo, lasciandolo cadere, oppure potrebbe averlo lasciato intenzionalmente per provare a ucciderlo, in quella che è una tecnica utilizzata frequentemente dai rapaci di questo tipo.

Uno dei presenti ha poi dichiarato: “Capita frequentemente di vedere un falco pescatore che trasporta qualcosa, mentre sorvola i campi da golf. Eppure, non avrei mai pensato che questi uccelli potessero sollevare pesci così grossi come gli squali”. Lo strano incidente ha causato una breve sospensione della partita, mentre gli addetti alla sicurezza si sono occupati di rimuovere lo squalo in modo sicuro e quindi di restituirlo al suo habitat marino.