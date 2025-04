A ognuno il suo animale domestico. Godere della compagnia di un cane o di un gatto non ha prezzo. Ci affezioniamo senza alcun tipo di condizionamento, e loro di conseguenza fanno lo stesso. Eppure, nel mondo esistono moltissime persone che in casa, o in giardino, si rallegrano con la compagnia degli animali più ricercati, quelli più esotici come serpenti, iguane, furetti, cincillà, tartarughe o pappagalli. In Cina, per esempio, il signor Chen è diventato piuttosto famoso sui social per il suo particolare animale domestico, un esemplare di bufalo che lo accompagna in ogni sua avventura, e di avventure l’uomo ne ha avute già molte. Chen, infatti, è stato più volte costretto a cambiare appartamento a causa del suo animale domestico, evidentemente poco gradito da molti proprietari.

Il signor Chen e il suo bufalo da compagnia

Il signor Chen, un ex pugile che attualmente lavora come allenatore di fitness, aveva intenzione di prendersi un cane. A gennaio, però, è stato folgorato dalla visione di un esemplare di bufalo e l’uomo ne se è innamorato all’istante. Una volta portato a casa, però, il suo nuovo animale domestico gli ha causato non pochi problemi con i proprietari di due diversi appartamenti. Entrambi, infatti, hanno deciso di sfrattare Chen e il suo bufalo. Attualmente, il duo è alla ricerca di una nuova sistemazione. La storia di Chen ha riscosso un certo successo sui social. Sono stati pubblicati infatti molti video che ritraggono l’ex pugile mentre lava e nutre il suo bufalo di quattro mesi. Chen lo veste e lo porta a passeggio tutti i giorni, affermando che in realtà il carattere del suo animale domestico è quello di un bufalo calmo e silenzioso, che diventa irrequieto solo quando ha fame.

Qualche utente, però, si è detto contrariato dalla scelta di Chen, accusandolo di sfruttare il suo bufalo per ottenere un po’ di visibilità online. In risposta ai suoi detrattori, l’uomo ha dichiarato il suo sincero amore per il bufalo, al quale si è affezionato fin da subito e per il quale ha dovuto subire due sfratti senza perdere un briciolo del suo affetto per l’animale. Nonostante la difficoltà nel trovare un appartamento, Chen non vuole in alcun modo rinunciare al suo amato animale domestico.