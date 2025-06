Alla stazione ferroviaria di Lehrte, in Germania, un gruppo di pompieri è intervenuto per aiutare un passeggero che è rimasto incastrato su un treno. L’uomo, infatti, aveva perso i suoi preziosi auricolari AirPods. Cercando di recuperarli sotto al proprio sedile, il passeggero è rimasto incastrato con la mano sotto la poltroncina del convoglio.

Un salvataggio bizzarro e complicato

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, tutti gli altri passeggeri del treno sono stati fatti scendere. Una volta raggiunto l’uomo incastrato al sedile, la squadra di soccorso si è ritrovata di fronte a una scena piuttosto bizzarra. Quello che doveva essere un salvataggio piuttosto agevole, in realtà si è trasformato in un intervento tutt’altro che banale, richiedendo oltre un’ora e mezza di lavoro da parte dei vigili del fuoco, che hanno raccontato: “Nel frattempo la mano della persona si era gonfiata così tanto che non era più possibile liberarla utilizzando una semplice attrezzatura di salvataggio”. I vigili, infatti, hanno dovuto prima smontare un portapacchi e quindi i sedili, per poi segare il bracciolo e liberare il passeggero con attrezzature idrauliche.

Il passeggero è stato poi sottoposto alle cure mediche del personale sanitario: “La persona ferita è stata infine consegnata ai servizi di emergenza medica insieme ai suoi AirPods, che sono stati anch’essi recuperati. All’operazione hanno partecipato in totale 11 vigili del fuoco e due mezzi”, hanno dichiarato i vigili del fuoco.