Un uomo ha dato fuoco a casa dopo che la compagna ha lasciato aperta una finestra, nel loro appartamento al piano terra, dalla quale è poi scappato il gatto domestico. Questo ha scatenato l’ira incendiaria di un 54enne romeno, che ha provocato un incendio usando dell’olio da cucina nel suo appartamento in zona Montesacro, a Roma. Sette le persone rimaste intossicate, fra cui due coniugi finiti in ospedale, più altri allettati e impossibilitati a muoversi.

Il movente, la fuga del gatto Pepito

Il movente resta la fuga del gatto Pepito, come confessato dallo stesso piromane. Quando la sua compagna, con la quale convive da 5 anni, lo ha chiamato per avvertirlo del fatto che l’animale fosse fuggito, lui invece di andarlo a cercare per ritrovarlo, ha dato fuoco a casa. L’uomo è stato arrestato per incendio doloso ed è stato messo a disposizione della magistratura per la convalida del fermo.