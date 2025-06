Walter Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, ha duramente condannato le recenti scelte di alcune cooperative locali affiliate a Coop, che hanno deciso di rimuovere dagli scaffali alcuni prodotti di origine israeliana in segno di solidarietà verso la Palestina. In una nota ufficiale, Meghnagi definisce tale decisione “un’azione dal sapore inequivocabilmente antisemita”, destinata a restare come una macchia nella storia del movimento cooperativo italiano. A suo giudizio, i vertici di Coop sono moralmente corresponsabili per aver alimentato un sentimento di ostilità nei confronti del popolo ebraico. Non basta, secondo il presidente, una dichiarazione generica per sanare la vicenda: l’unica azione opportuna sarebbe una chiara e pubblica richiesta di scuse.

“Ambiguità e doppiopesismo”

Meghnagi ha poi criticato duramente la dichiarazione ufficiale diffusa da Coop Nazionale, che da un lato prende le distanze dalle iniziative locali, ma dall’altro lascia spazio alla legittimità di un boicottaggio dei prodotti israeliani come espressione di libera scelta del consumatore. Una posizione che, secondo il presidente della Comunità ebraica milanese, “strizza l’occhio al più subdolo antisemitismo”, rafforzata da una narrazione mediatica viziata da disinformazione sistematica. Ancora più grave, secondo Meghnagi, è il silenzio su eventi drammatici come la strage del 7 ottobre e la detenzione di circa 70 ostaggi israeliani da parte di Hamas. Il riferimento finale è alla vendita nei supermercati Coop della “Gaza Cola”, iniziativa a sostegno della popolazione palestinese, che viene letta come ulteriore segnale di una presa di posizione ideologica e selettiva, in cui – denuncia Meghnagi – “la toppa si rivela peggiore del buco”.